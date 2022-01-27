Real'de Casemiro'nun yerine Tchouameni!

La Liga devi Real Madrid'in defansif orta saha oyuncuyu Casemiro'nun yerine Monaco'nun genç orta sahası Aurelien Tchouameni ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real'de Casemiro'nun yerine Tchouameni!
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27 Ocak 2022 16:34
Real Madrid, Casemiro'nun yaşının ilerlemesi sebebiyle yerine yeni bir orta saha transferi düşünüyor.

Marca'ya göre Real Madrid'in gelecekte Casemiro'nun yerini alabileceğini düşündüğü, Monaco'nun genç orta sahası Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Real Madrid Scout ekibinden Huni Calafat'ın, Fransa'ya giderek oyuncunun çevresiyle iletişim kurduğu ve bilgi aldığı kaydedildi.

Ayrıca, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de bu pozisyon için Eduardo Camavinga'yı denese de yeni bir defansif orta saha transferinin yapılması gerektiğini düşündüğü ifade edildi.

Aurelien Tchouameni, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 31 maçta, 2 gol - 1 asist yaptı.

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