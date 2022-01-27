Real'de Casemiro'nun yerine Tchouameni!

Real Madrid, Casemiro'nun yaşının ilerlemesi sebebiyle yerine yeni bir orta saha transferi düşünüyor.



Marca'ya göre Real Madrid'in gelecekte Casemiro'nun yerini alabileceğini düşündüğü, Monaco'nun genç orta sahası Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.



Haberde, Real Madrid Scout ekibinden Huni Calafat'ın, Fransa'ya giderek oyuncunun çevresiyle iletişim kurduğu ve bilgi aldığı kaydedildi.



Ayrıca, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de bu pozisyon için Eduardo Camavinga'yı denese de yeni bir defansif orta saha transferinin yapılması gerektiğini düşündüğü ifade edildi.



Aurelien Tchouameni, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 31 maçta, 2 gol - 1 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO