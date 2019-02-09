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Real Betis'in Slimani planı ortaya çıktı

La Liga temsilcisi Real Betis sezon sonunda Islam Slimani için tekrar harekete geçecek

Kaynak: Akşam
Real Betis'in Slimani planı ortaya çıktı
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09 Şubat 2019 10:42
Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmayan Islam Slimani için Real Betis iddiaları gelmeye devam ediyor.

İtalyan gazetesi Tuttosport, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani'yi devre arasında transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Real Betis'in, sezon sonunda yeniden harekete geçeceğini yazdı.

Haberde, İspanyol kulübünün Fener'deki performansı nedeniyle değer kaybeden Cezayirli santrfor için Leicester City ile yaz transfer döneminde masaya oturacağı belirtildi. Betis'in düşük bir bonservis bedeli karşılığında Slimani'yi almayı planladığı öne sürüldü.

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