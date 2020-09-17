Real Betis, Victor Ruiz için FIFA'ya gitti

Beşiktaş'la mukavelesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'i renklerine bağlayan Real Betis, yeni transferine lisans çıkartamayınca FIFA'ya başvurdu.
İspanyol kulübü, tecrübeli stoperin evraklarını isterken siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, haklı bulunursa ciddi bir tazminat kazanacak, haksız bulunursa da Ruiz'in 1.8 milyon Euro alacağını ödemek zorunda kalacak.
İspanyol futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş'ın indirim isteğini kabul etmemiş ve alacaklarını gerekçe göstererek kulüple yollarını ayırmıştı.
İspanyol kulübü, tecrübeli stoperin evraklarını isterken siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, haklı bulunursa ciddi bir tazminat kazanacak, haksız bulunursa da Ruiz'in 1.8 milyon Euro alacağını ödemek zorunda kalacak.
İspanyol futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş'ın indirim isteğini kabul etmemiş ve alacaklarını gerekçe göstererek kulüple yollarını ayırmıştı.