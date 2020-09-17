Real Betis, Victor Ruiz için FIFA'ya gitti

Real Betis, Victor Ruiz'e lisans çıkartamayınca konuyu FIFA'ya taşıdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Real Betis, Victor Ruiz için FIFA'ya gitti
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17 Eylül 2020 08:36
Beşiktaş'la mukavelesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'i renklerine bağlayan Real Betis, yeni transferine lisans çıkartamayınca FIFA'ya başvurdu.

İspanyol kulübü, tecrübeli stoperin evraklarını isterken siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, haklı bulunursa ciddi bir tazminat kazanacak, haksız bulunursa da Ruiz'in 1.8 milyon Euro alacağını ödemek zorunda kalacak.

İspanyol futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş'ın indirim isteğini kabul etmemiş ve alacaklarını gerekçe göstererek kulüple yollarını ayırmıştı.



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