Real Betis, Slimani'den vazgeçti!

Sezon başında Leicester City'den Fenerbahçe'ye kiralanan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarataniçindefteri de açılmadan kapandı.İspanyol basınının haberine göre Real Betis, devre arası transfer döneminde görüştüğü Islam Slimani'yi sezon sonunda almaktan vazgeçti.Real Betis'in kadroda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanı için boş yer açmakta zorlandığı ve transferi bu nedenle askıya aldığı kaydedildi.İspanyol kulübünün Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle değer kaybeden Cezayirli santrfor için Leicester City ile yaz transfer döneminde masaya oturacağı belirtilmişti. Betis'in düşük bir bonservis bedeli karşılığında Slimani'yi almayı planladığı öne sürülüyordu.