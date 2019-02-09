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Real Betis, Slimani'den vazgeçti!

La Liga takımlarından Real Betis, kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani transferinden vazgeçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Betis, Slimani'den vazgeçti!
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09 Şubat 2019 16:55
Sezon başında Leicester City'den Fenerbahçe'ye kiralanan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani için Real Betis defteri de açılmadan kapandı.

İspanyol basınının haberine göre Real Betis, devre arası transfer döneminde görüştüğü Islam Slimani'yi sezon sonunda almaktan vazgeçti.

KONTENJAN AÇAMIYOR

Real Betis'in kadroda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanı için boş yer açmakta zorlandığı ve transferi bu nedenle askıya aldığı kaydedildi.

İspanyol kulübünün Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle değer kaybeden Cezayirli santrfor için Leicester City ile yaz transfer döneminde masaya oturacağı belirtilmişti. Betis'in düşük bir bonservis bedeli karşılığında Slimani'yi almayı planladığı öne sürülüyordu.

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