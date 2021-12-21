Real Betis, Pellegrini'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; realbetisbalompie.es
Abone Ol
Real Betis, Pellegrini'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2021 19:50
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi uzatıldı.

Real Betis Kulübü, 68 yaşındaki Şilili çalıştırıcı Pellegrini ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce İngiltere'nin Manchester City ekibinde görev alan Pellegrini, takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. İspanya'da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da görev alan tecrübeli teknik direktör, İngiltere ekibi West Ham United'ı çalıştırdıktan sonra geçen yıl Real Betis'in başına geçmişti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen Pellegrini yönetimindeki Real Betis, La Liga'da ise 33 puanla 3. sırada bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.