29 Ekim

Real Betis evinde son dakikada kazandı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Real Betis sahasında konuk ettiği Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Real Betis evinde son dakikada kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 18:01
Son güncelleme 29 Ekim 2023 18:03
İspanya LaLiga 11. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde konuk ettiği Osasuna'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Willian Jose ve 90+4. dakikada Isco kaydetti. Osasuna'da 85. dakikada Ruben Garcia'nın attığı gol puan için yeterli olmadı.

Real Betis aldığı bu galibiyetle beraber puanını 17'ye yükseltirken, Osasuna ise 13 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki karşılaşmasında sahasında Mallorca'yı ağırlarken, Osasuna'da kendi evinde Girona'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery