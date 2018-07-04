Sporting Lisbon ve Portekiz Milli Takımı'nın defansif orta saha oyuncusu William Carvalho'nun Real Betis takımına yakın olduğu kaydedildi.Angola'nın Luganda kentinde doğan 26 yaşındaki oyuncu 1.87 boyunda ve Portekiz Milli Takımı'nda 47 maçta 2 golü bulunuyor.Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın her maçında oynayan Carvalho, seneye Betis ekibine gelmesi durumunda Javi Garcia ile aynı pozisyonda oynatılacak.Carvalho, kulüp içinde yaşanan olaylar sonucunda Sporting ile sözleşmesini sonlandıran oyuncular arasında. Sporting ile Carvalho'nun sözleşmesi normalde 2020'de bitecek olsa da, Betis ekibi hukuki riski alarak oyuncu için ödeme yapacak.