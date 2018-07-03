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Real Betis, Canales transferini açıkladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Sergio Canales'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Betis, Canales transferini açıkladı!
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03 Temmuz 2018 22:06
İspanya La Liga takımlarından Real Betis, Sergio Canales'i transfer etti.

Betis, transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Bursaspor ile anılan 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanyol ekibi, orta saha futbolcusunun transferini sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.

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