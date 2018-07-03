Real Betis, Canales transferini açıkladı!

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, Sergio Canales'i transfer etti.
Betis, transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Bursaspor ile anılan 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanyol ekibi, orta saha futbolcusunun transferini sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.
Betis, transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Bursaspor ile anılan 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanyol ekibi, orta saha futbolcusunun transferini sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.
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— Real Betis Balompié (@RealBetis) 3 Temmuz 2018