Reading- Aston Villa maçında feci sakatlık

İngiltere Championship'in 30. haftasında oynanan Reading- Aston Villa maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Reading forması giyen Portekizli futbolcu Nelson Oliviera çok kötü bir sakatlık yaşadı. Maç esnasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Nelson Oliviera'nın yüzüne Tyrone Mings'in ayağı geldi. Maç sonrasında yüzünün fotoğrafını paylaşan Nelson Oliviera, hayranlarını ve takipçilerini üzdü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın