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Reading- Aston Villa maçında feci sakatlık

İngiltere Championship maçında karşı karşıya gelen Reading- Aston Villa mücadelesinde Nelson Oliviera çok kötü bir sakatlık yaşadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Reading- Aston Villa maçında feci sakatlık
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03 Şubat 2019 15:00
İngiltere Championship'in 30. haftasında oynanan Reading- Aston Villa maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Reading forması giyen Portekizli futbolcu Nelson Oliviera çok kötü bir sakatlık yaşadı. Maç esnasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Nelson Oliviera'nın yüzüne Tyrone Mings'in ayağı geldi. Maç sonrasında yüzünün fotoğrafını paylaşan Nelson Oliviera, hayranlarını ve takipçilerini üzdü.

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