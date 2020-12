Read Dead Online yüzde 75 indirimle çıktı

Red Dead Online, Red Dead Redemption 2'nin online modu olarak Rockstar Games tarafından bütün platformlarda %75 indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Red Dead Online ana oyun olan Red Dead Redemption 2'den tamamen bağımsız bir şekilde oyun severlere sunuldu.



Red Dead Redemption 2 2018 yılında Rockstar Games tarafından PlayStation 4 ve Xbox One için, PC sürümü için ise 2019 yılında piyasaya sürüldü. Red Dead Redemption 2 konsol tarafında oyun severlerden ve eleştirmenlerden tam not alabilmeyi başarmıştı.



Red Dead Redemption 2'nin içerisinde aynı GTA V deki gibi online bir oyun modu bulunacağına dair Rockstar Games tarafından duyurulmuştu. Yapılan duyuruya göre ise Red Dead Online'nin ana oyundan bağımsız olarak yapılacağını ve piyasaya sürüleceğini söylemişti. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra sonunda Red Dead Online'nin indirimli bir şekilde çıkış haberi geldi.



Red Dead Online Çıktı



Red Dead Online ana oyundan bağımsız olarak çıktığı için Red Dead Redemption 2 sahibi olamayan kişilerde daha ucuz bir ücret ile Red Dead Redemption 2'nin online modunu oynayabilecekler. Buda Red Dead Redemption 2 sahibi olamayan kişiler için daha ucuz bir ücret ile deneyimlemeye yardımcı olacak. Sadece online oyun modunu denemek isteyenler için gerçekten güzel bir haber oldu.



Red Dead Online Playstation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yaptı fakat yeni nesil konsollarda bulunan geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde yeni konsollarda da sorunsuz bir şekilde Red Dead Online oynanabilecek. Red Dead Online Steam, Epic Games Store ve Rockstar Games Launcher'de satışa sunuldu.



Rockstar Games, Red Dead Online'yi 15 Şubat'a kadar devam edecek olan %75 indirimli bir fiyatla PC için Microsoft Store'de, Epic Games Store'de ve Rockstar Games Launcher'de 39,75TL değerinde bir fiyatla oyun severler ile buluşturuyor. Ayrıca Playstation Store'de 159TL olan fiyat PS Plus sahiplerine indirimli bir fiyat sunuluyor.



