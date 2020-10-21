RB Salzburg, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda RB Salzburg ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
RB Salzburg, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi
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21 Ekim 2020 21:45
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu mücadelesinde RB Salzburg ile Lokomotiv Moskova, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Salzburg'un golleri; 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın gollerini 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid ve Bayern Münih'le aynı grupta yer alan iki takım 1'er puanla gruba başladılar.

RB Salzburg, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grup maçında Atletico Madrid'e konuk olacak. Lokomotiv Moskova aynı haftada sahasında Bayern'le karşılaşacak.





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