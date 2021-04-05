RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan Marcelo Saracchi ile ilgili Alman ekibi Leipzig'den sarı-kırmızılı ekibe flaş bir teklif geldi

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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RB Leipzig'ten Galatasaray'a Saracchi teklifi
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05 Nisan 2021 11:04
Marcelo Saracchi
Marcelo Saracchi
Galatasaray
Galatasaray, kadrosuna katılan Marcelo Saracchi ile ilgili Alman ekibi RB Leipzig'den sarı-kırmızılı ekibe flaş bir teklif geldi.

Alman ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği Marcelo Saracchi için Galatasaray'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı.

Ancak Terim bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın sol bek için Leeds United ile sözleşmesinin sonuna gelen Alioski ile anlaştığı ifade ediliyor. 



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