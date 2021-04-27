RB Leipzig, yeni teknik direktörünü buldu

RB Leipzig, Julian Nagelsmann'ın yerine önümüzdeki sezon RB Salzburg'tan Jesse Marsch'ı getirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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RB Leipzig, yeni teknik direktörünü buldu
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27 Nisan 2021 14:33
RB Leipzig, Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e gidecek olması sonrası yeni teknik direktörünü belirledi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig'in ilk tercihi RB Salzburg'un Amerikalı teknik direktörü Jesse Marsch olacak. Jesse Marsch olmaması durumunda Ajax'ın Hollandalı teknik patronu Erik ten Hag alternatif isim olarak belirlendi.

2009 yılında Red Bull'un kontrolüne geçen Leipzig, o tarihten bu yana Tino Vogel, Tomas Oral, Peter Pacult, Alexander Zorniger, Achim Beierlozer, Ralf Rangnick, Ralph Hassenhütl, Ralf Rangnick ve son olarak Julian Nagelsmann ile çalıştı.

 



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