RB Leipzig, Sörloth'un arkasında: 'Yeni yıl, yeni başlangıç'

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig'i kasıp kavurduktan sonra gittiği RB Leipzig'de sadece 1 gol atabilen ve beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'a hocası Julian Nagelsmann sahip çıktı.



Alman hoca, Sörloth'un iyi bir seriye ihtiyacı olduğunu söylerken, "Bir forvete goller ya da iyi bir maç çıkarmak gerçekten yardımcı olur. Böyle bir şey, onun mental olarak rahatlamasını sağlayacak. Şu ana kadar onun hayal ettiği gibi gitmemiş olabilir ancak bir noktada bu değişecek. Yeni yıl onun için yeni bir başlangıç demek" ifadelerini kullandı.



"YENİ BİR YERE ADAPTE OLMAK KOLAY DEĞİL"



Sportif direktör Markus Krösche ise, "Bir hücum oyuncusu için yeni bir yere adapte olmak kolay değildir, beklenenden daha uzun süre de alabilir. Ona ihtiyacı olan zamanı vereceğiz" diye konuştu.



Norveçli oyuncu, 20 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği RB Leipzig'te 16 maçta süre aldı ve tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir karşısında attı.



