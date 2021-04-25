RB Leipzig: En son umutlar ölür!

Almanya Bundesliga'da 31. hafta karşılaşmasında RB Leipzig, Stuttgart'ı ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Leipzig, mücadeleden mağlubiyetle ayrılmış olsaydı Bayern Münih şampiyonluğunu ilan edecekti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Haidara ve 67. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Leipzig, 64 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada yer buldu.
Leipzig, gelecek hafta Dortmund deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise Augsburg'u ağırlayacak.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Leipzig, mücadeleden mağlubiyetle ayrılmış olsaydı Bayern Münih şampiyonluğunu ilan edecekti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Haidara ve 67. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Leipzig, 64 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada yer buldu.
Leipzig, gelecek hafta Dortmund deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise Augsburg'u ağırlayacak.