RB Leipzig dev transfere hazırlanıyor

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Christopher Nkunku'yu Chelsea'ye kaptıran RB Leipzig yeni yıldızını açıklamak üzere. Alman ekibi, Lens'ten Lois Openda'nın transferi için geri sayıma geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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RB Leipzig dev transfere hazırlanıyor
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12 Temmuz 2023 19:52
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 20:28
Gelecek sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışı vermek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan RB Leipzig, Lois Openda'yı transfer etmek istiyor.

40 MİLYON EURO

Kicker'in haberine göre RB Leipzig, Lois Openda transferi için Lens kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Christopher Nkunku'yu, Chelsea'ye kaptıran RB Leipzig golcü sıkıntısı yaşamamak için bir an önce transferi bitirmek istiyor.

Haberin devamında RB Leipzig'in, Lois Openda'yla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin bu hafta açıklanacağı vurgulandı.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lens formasıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Lois Openda bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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