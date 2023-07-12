RB Leipzig dev transfere hazırlanıyor

Gelecek sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışı vermek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan RB Leipzig, Lois Openda'yı transfer etmek istiyor.



40 MİLYON EURO



Kicker'in haberine göre RB Leipzig, Lois Openda transferi için Lens kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Christopher Nkunku'yu, Chelsea'ye kaptıran RB Leipzig golcü sıkıntısı yaşamamak için bir an önce transferi bitirmek istiyor.



Haberin devamında RB Leipzig'in, Lois Openda'yla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin bu hafta açıklanacağı vurgulandı.



42 MAÇTA FORMA GİYDİ



Lens formasıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Lois Openda bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik katkı sağladı.



