RB Leipzig'den 'resmi' Sörloth yanıtı!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübü resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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RB Leipzig'den 'resmi' Sörloth yanıtı!
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09 Temmuz 2022 16:12
Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den ilginç bir paylaşım geldi.

Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" yanıtı verildi.


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