RB Leipzig'den Dani Olmo kararı

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İspanyol yıldızı Dani Olmo'yu takımda tutmak için girişimlere başladı.



Alman basınında yer alan haberlere göre; Leipzig, sözleşmesi 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dani Olmo'nun sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Olmo'yu takımda tutmak isteyen Leipzig'in, anlaşma sağlanamaması durumunda ise bu yaz 30 milyon euro civarında oyuncuyu elden çıkarmak istediği ifade edildi.



24 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 25 maçta 4 gol 6 asist kaydetti.





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