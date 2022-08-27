RB Leipzig, 3 puana Nkunku ile uzandı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Domenico Tedesco'nun ekibi RB Leipzig ile Niko Kovac'ın yönetimindeki Wolfsburg kozlarını paylaştı.



Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RB Leipzig 2-0 kazanırken, goller 5. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi. Nkunku, ilk golünü penaltıdan kaydetti.



Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini alan RB Leipzig puanını 5'e yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Frankfurt ile karşılaşırken, Wolfsburg evinde Köln'ü ağırlayacak.





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