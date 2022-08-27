RB Leipzig, 3 puana Nkunku ile uzandı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında RB Leipzig, evinde ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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RB Leipzig, 3 puana Nkunku ile uzandı
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27 Ağustos 2022 18:25
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Domenico Tedesco'nun ekibi RB Leipzig ile Niko Kovac'ın yönetimindeki Wolfsburg kozlarını paylaştı.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RB Leipzig 2-0 kazanırken, goller 5. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi. Nkunku, ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini alan RB Leipzig puanını 5'e yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Frankfurt ile karşılaşırken, Wolfsburg evinde Köln'ü ağırlayacak.

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