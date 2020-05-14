Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe cevabı: 'İlgilenmiyorum'

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'ın teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, Fenerbahçe ile adının anılmasını yanıtladı.
Sözleşmesinin sonuna kadar Al Hilal'de olacağını kaydeden Rumen hoca, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum. Kariyerimdeki en büyük başarıları yaşadım ve belki de en güzel deneyimim bu oldu. Hedefim sözleşmemi tamamlamak, sonra ne olacağını göreceğiz. 2021'e kadar ne olacağını kimse bilemez. Belki eve gitmek isteyeceğim, belli başka bir yere. Belki de burada kalacağım. Ancak düşüncem kontratımı tamamlamak. Sözleşme uzatma konusunda bir teklif almadım." ifadelerini kullandı.
2019'dan beri Suudi Arabistan'da olan Razvan Lucescu, Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.
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Sözleşmesinin sonuna kadar Al Hilal'de olacağını kaydeden Rumen hoca, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum. Kariyerimdeki en büyük başarıları yaşadım ve belki de en güzel deneyimim bu oldu. Hedefim sözleşmemi tamamlamak, sonra ne olacağını göreceğiz. 2021'e kadar ne olacağını kimse bilemez. Belki eve gitmek isteyeceğim, belli başka bir yere. Belki de burada kalacağım. Ancak düşüncem kontratımı tamamlamak. Sözleşme uzatma konusunda bir teklif almadım." ifadelerini kullandı.
2019'dan beri Suudi Arabistan'da olan Razvan Lucescu, Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın