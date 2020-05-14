Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe cevabı: 'İlgilenmiyorum'

Ligi ekiplerinden Al Hilal'ın teknik direktörlüğünü yapan, Fenerbahçe ile adının anılmasını yanıtladı.Sözleşmesinin sonuna kadar Al Hilal'de olacağını kaydeden Rumen hoca, "2021'e kadar ne olacağını kimse bilemez. Belki eve gitmek isteyeceğim, belli başka bir yere. Belki de burada kalacağım. Ancak düşüncem kontratımı tamamlamak. Sözleşme uzatma konusunda bir teklif almadım." ifadelerini kullandı.2019'dan beri Suudi Arabistan'da olan Razvan Lucescu, Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.