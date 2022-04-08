Razvan Lucescu: 'Marsilya taraftarı Yunanistan'a gelmesin!'

UEFA Konferans Ligi Çeyrek finalinde Marsilya ile PAOK'un karşı karşıya geldiği maç öncesi ve sonrası istenmeyen olaylar yaşandı.
Karşılaşma öncesi Fransız taraftarlar Yunan ekibinin kaldığı otele saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada otel görevlileri ve güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilirken şehirdeki PAOK taraftarlarının da darp edildiği belirtildi.
Maç anında ise istenmeyen olaylar devam etti. Marsilya taraftarı PAOK tribünlerine yaktıkları meşeleleri atarken maç anında da kavgalar ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
"YUNANİSTAN'A GELMEYİN"
Karşılaşmanın ardından PAOK Teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada: "Umarım Yunanistan'da bizi karşıladığınız gibi karşılanırsınız! İkinci maça taraftarınız olmadan gelirseniz daha iyi olur. Bu futbola hiç yakışmayan bir görüntü, Marsilya şehri ve takımının imajını çok kötü etkiliyorlar" diye konuştu.
Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli ise yaptığı açıklamada, "Çıkan olayları bir an önce soğutmamız gerekiyor. Rövanşta sadece futbolun konuşulduğu bir ortam sağlamalıyız" açıklamasını yaptı.
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Karşılaşma öncesi Fransız taraftarlar Yunan ekibinin kaldığı otele saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada otel görevlileri ve güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilirken şehirdeki PAOK taraftarlarının da darp edildiği belirtildi.
Maç anında ise istenmeyen olaylar devam etti. Marsilya taraftarı PAOK tribünlerine yaktıkları meşeleleri atarken maç anında da kavgalar ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
"YUNANİSTAN'A GELMEYİN"
Karşılaşmanın ardından PAOK Teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada: "Umarım Yunanistan'da bizi karşıladığınız gibi karşılanırsınız! İkinci maça taraftarınız olmadan gelirseniz daha iyi olur. Bu futbola hiç yakışmayan bir görüntü, Marsilya şehri ve takımının imajını çok kötü etkiliyorlar" diye konuştu.
Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli ise yaptığı açıklamada, "Çıkan olayları bir an önce soğutmamız gerekiyor. Rövanşta sadece futbolun konuşulduğu bir ortam sağlamalıyız" açıklamasını yaptı.
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