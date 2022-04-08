Razvan Lucescu: 'Marsilya taraftarı Yunanistan'a gelmesin!'

UEFA Konferans Ligi Çeyrek finalinde Marsilya ile PAOK'un karşı karşıya geldiği maç öncesi ve sonrası istenmeyen olaylar yaşandı.Karşılaşma öncesi Fransız taraftarlar Yunan ekibinin kaldığı otele saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada otel görevlileri ve güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilirken şehirdeki PAOK taraftarlarının da darp edildiği belirtildi.Maç anında ise istenmeyen olaylar devam etti. Marsilya taraftarı PAOK tribünlerine yaktıkları meşeleleri atarken maç anında da kavgalar ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.Karşılaşmanın ardından PAOK Teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada: "" diye konuştu.Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli ise yaptığı açıklamada, "" açıklamasını yaptı.