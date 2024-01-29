Razvan Lucescu: 'Hakem Pao'yu maçın içinde tuttu'

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Panathinaikos'u yendikleri maçın ardından konuştu.



Lucescu yaptığı açıklamada, "Taktiksel olarak mükemmel oynadık. Fedakarlık yaptık, çok çaba gösterdik, oyunu kontrol ettik ve Panathinaikos'tan daha fazla şans bulduk. Kazanmamız adil sonuç oldu. Hakem konusuna gelecek olursak; rezaletti! Norveçli hakem Rohit Saggi, penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı vererek Panathinaikos'u maçın içine çekti." dedi.



Lucescu ayrıca, "Ayrıca, Panathinaikoslu bir oyuncuya ikinci sarı kartı vermeyin oyunda tuttu. O oyuncu, son anlarda eşitliği sağlayabilirdi. Bize yapılan faulleri de çalmadı. Başka bir ülkeden gelen hakemin bir takıma karşı neden böyle bir tutum sergilediğini anlamıyorum. Hakemlerin bu kararlarla ligin dengesini bozulabileceğinin farkında olup olmadıklarını anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.



