Razvan Lucescu: 'Babam savaştan kaçmaz'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisi gibi teknik direktör olan oğlu Razvan Lucescu, babasının Ukrayna'daki günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.



Romanya basınına konuşan Razvan Lucescu, "Babam, Ukrayna'ya dönecek ve Dinamo Kiev'de çalışmaya devam edecek. Daha önce de böyle sorunlar yaşandı ancak sessiz kalmayı tercih ettim çünkü babamı tanıyorum. 2014'te de orada kalıp savaştığına dair bir işaret vermek istemişti şimdi de aynı şeyi yapıyor." dedi.



Dinamo Kiev'in kamp hazırlıklarından bahseden Lucescu, "Bu sabah teknik ekibiyle birlikte Snagov şehrinden Kiev'e gidecekler. 6-7 günlük bir kampın ardından Fenerbahçe maçına hazırlanmak için 24 Haziran'da İsviçre'ye gidecekler ve 26 Haziran'da Yverdon Sport FK, 29 Haziran'da FC Lausanne Sport ile hazırlık maçları yapacaklar." ifadelerini kullandı.



Babası Mircea Lucescu'nun insanların yanında olmayı sevdiğini söyleyen Rumen teknik adam, "Babam, insanların yanında olduğunu göstermek istiyor. Her zaman hayata tutkuyla bağlıdır ve pes etmesi halinde muhtemelen yavaş yavaş enerjisini kaybedecektir. Onu genç tutan şey sürekli savaş halinde olması." diyerek sözlerini noktaladı.







