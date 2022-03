Razgatlıoğlu, İzmir'de koşamayanlar için koşacak!

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İzmir'de "Wings for Life World Run" etkinliğinde koşamayanlar için koşacak.



İki kıta, 7 ülkede aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run etkinliği, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için İzmir'de 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te koşulacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek etkinliğin Türkiye ayağında Red Bul'un desteklediği Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecek.



2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atmıştı.





İLGİLİ VİDEO