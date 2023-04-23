Rayyan Baniya: 'Kaotik, garip bir maç oldu!'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Galatasraay ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.
Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.
Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
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