Rayyan Baniya: 'Kaotik, garip bir maç oldu!'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Galatasraay ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.



Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.





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