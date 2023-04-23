Rayyan Baniya: "Kaotik, garip bir maç oldu!"

VavaCars Fatih Karagümrüklü Baniya, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rayyan Baniya: 'Kaotik, garip bir maç oldu!'
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23 Nisan 2023 22:12
VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Galatasraay ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.

Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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