Rayo Vallecano'nun Falcao kararı!

Rayo Vallecano, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki golcüsü Falcao ile sözleşme uzatacağını duyurdu.



İspanyol basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü David Cobeno, şu ifadeleri kullandı:



"Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu."



Kırmızı-beyazlıların formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Kolombiyalı yıldız, 6 gol kaydetti.





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