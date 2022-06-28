Rayo Vallecano'nun Falcao kararı!

İspanya La Liga takımı Rayo Vallecano, Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao ile ilgili kararını açıkladı.

, Fotoğraf; EPA
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Rayo Vallecano'nun Falcao kararı!
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28 Haziran 2022 13:49
Rayo Vallecano, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki golcüsü Falcao ile sözleşme uzatacağını duyurdu.

İspanyol basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü David Cobeno, şu ifadeleri kullandı:

"Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu."

Kırmızı-beyazlıların formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Kolombiyalı yıldız, 6 gol kaydetti.

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