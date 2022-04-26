Rayo Vallecano'dan Falcao kararı

Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Rayo Vallecano'ya katılan Radamel Falcao, İspanyol kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.



Rayo Vallecano ile olan mevcut sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Falcao, kulübüyle 1 yıl daha sözleşme imzalamak üzere anlaştı.



Sezonun önemli bir bölümünü sakatlıklar yüzünden kaçıran 36 yaşındaki Falcao'nun, Rayo Vallecano yönetimiyle olan iyi ilişkileri sayesinde yeni kontratı kazandığı ifade edildi.



Bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkan Falcao, 5 gol atma başarısı gösterdi.





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