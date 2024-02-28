Rayo Vallecano, Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan İspanyol kulübü, Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının ardından İspanyol ekibinde 4 maçta sahaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan İspanyol kulübü, Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının ardından İspanyol ekibinde 4 maçta sahaya çıktı.
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