29 Ekim

Rayo Vallecano 90+1'de Sociedad'dan puanı kaptı

La Liga'nın 11. haftasında Rayo Vallecano ile Real Sociedad 2-2 berabere kaldı.

Abone Ol
Rayo Vallecano 90+1'de Sociedad'dan puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 20:18
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Francisco Rodrigues'in ekibi Rayo Vallecano ile Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken konuk ekip Real Sociedad'ın gollerini 41. dakikada ve 66. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti.

Ev sahibi Rayo Vallecano'nun gollerini ise 31. dakikada Abdul Mumin ve 90+1'de Bebe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 19, Rayo Vallecano 17 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Real Sociedad evinde Barcelona'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery