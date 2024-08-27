Rayo'da James sonrası Memphis Depay atağı!

James Rodriguez'i kadrosuna katarak önemli bir işe imza atan Rayo Vallecano, yeni yıldızların peşine düştü.



Relevo'da yer alan habere göre; İspanyol ekibi, bonservisi elinde olan Memohis Depay ile ilgileniyor.



HENÜZ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI



Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hollandalı oyuncu, henüz bir takıma imza atmadı.



Avrupa'da 30 Ağustos'ta transfer tahtası kapanacak. Rayo, oyuncuyu transfer dönemi bitmeden makul bir maaşla kadrosuna katmak için uğraşıyor.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Barcelona'dan Madrid ekibine 3 milyon euro bonservisle transfer olan Depay, 40 kez Atletico formasını giydi ve 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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