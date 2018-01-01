Raynor ve Azmodan Değişiklikleri
Oyunun ilk çıktığı günden bu yana özellikle sıkıcı oyun yapısından dolayı çok şikayet alan ve yenilik beklenen Raynor'a sonunda büyük bir değişiklik geldi. Raynor ile beraber en son Q&A'de değişiklik alacak kahramanlardan biri olduğunu öğrendiğimiz Azmodan'da yeniliklerden nasibini alan kahramanlardan oldu.
RAYNOR
Değerler
-
Can değeri 1.302'den 1.450'ye yükseldi.
-
Can yenilenme değeri 2.71'den 3.02'ye yükseldi.
-
Hasarı 122'den 92'ye düşürüldü.
-
Trait'in gelen mesafesi yerine sabit 6.5 olarak değişti.
-
Skalası %4'ten %5'e yükseldi.
Yetenekler
-
(Yeni) Acquire Weak Point (Trait)
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Her 4. basit atağı güçlenmiş bir şekilde ekstra %125 hasar vererek %50'sini etrafındaki tüm hedeflere vurur. (2.25 mesafelik alana)
Penetrating Round (Q)
-
Hasarı 240'dan 220'ye düşürüldü.
-
Mana ihtiyacı 60'dan 50'ye düşürüldü.
Yeni özellik:
-
Düşmanların hareket hızını 2 saniyeliğine %20 düşürür.
-
Geri itme mesafesi Raynor'ın yakınlığına bağlı olmaktadır.
Inspire (W)
-
Dolum süresi 10 saniye'den 12'ye yükseldi.
-
Yeni Özellik:
-
Basit ataklarını sıfırlar. Raynor'ın ve yanındaki tüm minyon ve merclerin 4 saniye boyunca atak hızı %30, hareket hızı %10 artar.
Adrenaline Rush (E)
-
Dolum süresi 30 saniye'den 45'e yükseldi.
-
Mana ihtiyacı 0'dan 75'e yükseldi.
-
Yeni Özellik:
-
1 saniye'de maksimum can'ın %25'ini verir. Basit ataklar dolum süresini .5 kısaltır. (Kahramanlara karşı iki katı)
Raynor's Raider (R2)
-
Can değeri 766'dan 1000'e yükseldi.
-
Hasarı 31'den 24'e düşürüldü.
-
Saniye başına atağı 0.8'den 2'ye yükseldi.
-
Yeni özellik:
-
Raynor yanında uçan bir Banshee alarak rakiplerine saldırır. Banshee öldüğünde 45 saniyelik dolum süresi başlar.
-
Savaştan çıktıktan 4 saniye sonra saniyede 75 can yeniler.
Talents
Level 1
-
Seasoned Marksman: Kaldırıldı
-
Scouting Drone: Kaldırıldı
-
(Yeni) Veteran Marksman (Trait)
-
Görev: Eğer düşman kahraman güçlendirilmiş Acquire Weak Point vurulursa, Acquire Weak Spot'un hasarı %0.75 artar.
-
(Yeni) Ace In the Hole (Pasif)
-
Yavaşlatılmış yada sersemletilmiş düşmanlara %35 daha fazla hasar verir.
-
(Yeni) Exterminator (Pasif)
-
Basit atakların hasarını minyonlara, kamplara ve canavarlara %50 arttırır. Inspire aktif olduğunda bu bonus %100'e yükselir.
Level 4
-
Focused Attack: Kaldırıldı
-
Vigorous Assault: Kaldırıldı
-
Confident Aim: Kaldırıldı
-
Relentless Leader: Kaldırıldı
-
Fight of Flight (E) (Level 7'den taşındı)
Yeni Özellik:
-
Adrenaline Rush'ın dolum süresini 10 saniye düşürür. Aktif olduğunda 4 saniye boyunca 25 zırh verir.
-
(Yeni) Behemoth Armor (Trait)
-
Görev: 250 can verir. Kahramanlara yaptığınız her bir Acquire Weak Spot saldırısı ile 5 artar.
-
(Yeni) Sustaining Rounds (Trait)
-
Acquire Weak Spot atakları maksimum canın %3'ü kadar iyileştirir. Kahramanlara karşı bu değer %6'ya yükselir.
Level 7
-
Hamstring Shot: Kaldırıldı
-
Revolution Overdrive: Kaldırıldı
-
Puttin' On A Clinic: Kaldırıldı
-
(Yeni) Heavy Slugs (Aktif)
-
Aktif edilğinde bir sonraki Penetrating Round'un mesafesi %30 ve yavaşlatma süresi %200 artar. (Dolum süresi 30 saniye)
-
(Yeni) Fuel The Rush (W/E)
-
Inspire aktif olduğunda basit ataklardan gelen Adrenaline Rush'ın dolum bonusu %200 olur.
-
(Yeni) Unstable Compound (Trait)
-
Acquire Weak Point'in alanı %15 artar. Vurulan düşmanlar 3 saniye bounca %10 yavaşlar.
Level 13
-
Giant Killer: Kaldırıldı
-
Double-Barreled: Kaldırıldı
-
Steel Resolve: Kaldırıldı
-
(Yeni) Debilitating Rounds (Q/W)
-
Penetrating Round'un dolum süresini 3 saniye azaltır. Inspire aktif olduğunda yavaşlatma değeri %100 artar.
-
(Yeni) Rallying Cry (W):
-
Inspire'ın durma süresini 1 saniye arttırır. Yakınında bulunan tüm kahramanlar %10 hareket ve atak hızı kazanır.
-
(Yeni) Giddy-Up (W):
-
Kalıcı olarak %10 hareket ve binek hızı kazanır. Inspire'ın hareket hızı %20 artar.
Level 16
-
Executioner: Kaldırıldı.
-
Cluster Round: Kaldırıldı
-
Bullseye: Kaldırıldı
-
Give Me More (E): (Level 1'den taşındı)
Yeni Özellik:
-
Adrenaline Rush'dan gelen iyileştirme oranını %50 arttırır ve Inspire aktifken atak mesafesi 1 artar.
-
(Yeni) Bounty Hunter (Aktif)
-
Kahramanlara yapılan Acquire Weak Spot atakları maksimum canın %3'ü kadar ekstra hasar verir ve 3 saniye boyunca 10 zırh sağlar. Aktif edildiğinde bir sonraki basit atak güçlendirilmiş Acquire Weak Spot olur. (Dolum süresi 40 saniye)
-
(Yeni) Paint Them Red (Q):
-
Penetrating Round'un hasarını %50 arttırır. Kahramanlara yapılan hasarın %100'ü can olarak verir.
Level 20
-
Scorched Earth: Kaldırıldı
-
A Car to Play: Kaldırıldı
-
Nexus Frenzy: Kaldırıldı
-
(Yeni) Indomitable Resolve (R1)
-
Kahramanlara yapılan Acquire Weak Spot atakları Hyperion'un dolum süresini 5 saniye düşürür. Inspire kullanıldığında 2 saniye boyunca durdurulamaz efekti kazanır.
-
(Yeni) Dusk Wing (R2)
-
Banshee Canları, Hasarları ve Raynor'a mesafesi %100 artar. Öldürüldüğünde Inspire ve Adrenaline Rush özgür bir şekilde kullanılabilir.
-
(Yeni) Weak Spot Acquired (Trait)
-
Acquire Weak Spot'un vurduğu öncelikli hedef 2 saniyeliğine 25 zırh kaybeder.
-
(Yeni) Execute (Pasif)
-
Atak hızını %20 arttırır. Basit ataklar canı %50'nin altında olan düşmanlara %25 daha fazla hasar verir.
AZMODAN
Değerler
-
Can değeri 2.738'ten 2.464'e düşürüldü.
-
Can yenilenme değeri 5.7031'den 5.1328'e düşürüldü.
Yetenekler
-
Globe of Annihilation (Q)
-
Yeni Başlangıç Görevi:
-
Globe ile Kahramanlara vurduğunuzda ve 1.5 saniye içinde öldürdüğünüz minyonlardan 2 yük Annihilation elde edersiniz.
-
Her yük Annihilation Globe hasarını 1'den 400'e kadar yükseltir.
-
Yetenek kullanıldığında uyarı alanı daha erken oluşacak.
-
Mesafesi 35'ten 30'a düşürüldü.
-
Kullanma süresi .75 saniye'den .5625'ye düşürüldü.
Demon Warrior (W)
-
Artık All Shall Burn aktifkende kullanabileceksiniz.
-
Artık ekstra şarjı olmayacak.
-
Demon Warriorlar artık etrafındaki düşmanlara her saniye küçük ölçüde hasar verecek.
-
Atak hızı 37'den 28'e düşürüldü.
-
Can değeri 365'ten 390'a yükseldi.
-
Hareket hızı 4'ten 3.6'ya düşürüldü.
-
Silah mesafesi 1.5'dan 1'e düşürüldü.
All Shall Burn (E)
-
Yeni Özellik:
-
Hedefe 2.5 saniye kadar kullanılır, her saniye hasar verir. Eğer tüm süre boyunca hedef üzerinde kullanılır ise ekstra hasar yapar. Azmodan bu yeteneği kullandığı süre boyunca %60 hareket hızı kazanır.
-
Dolum süresi 6 saniye'den 8'e yükseldi.
-
Mana ihtiyacı saniyede 12'den direk 30 mana olarak değişti.
-
Mesafesi 7'den 6'ya düşürüldü.
General of Hell (Trait D)
-
Demon Lieutenant olarak ismi değişti.
-
Yeni Özellik:
-
Artık mini-harita üzerinde kullanılabilecek ve küçük bir alana sahip olacak.
-
Demon Lieutenant'ı her hangi bir arkadaşcıl minyon'a, merc'e veya Azmodan'ın çağırdıklarına 20 saniye süre için çıkarabilirsiniz. Lieutenant Demonic Smite kullanarak her 7 saniyede bir yakınındaki rastgele bir minyon'u direk öldürür. All Shall Burn aktifken kullanılabilir. Dolum süresi 60 saniye
Demonic Invasion (R1)
-
Yeni Özellik:
-
Seçilen dairesel alana 8 tane Demon Grunt çağırır. Çarpma alanında bulunan düşmanlara hasar verir. Demon Gruntlar 8 saniye yaşar ve öldüklerinde patlayarak yakındaki düşmanlara hasar verir.
-
Demon can değeri 365'den 750'ye yükseldi.
-
Demonların canı 8 saniyede azalarak can kaybeder.
-
Atak hasarı 51'den 42'ye düşürüldü.
-
Dolum süresi 100 saniye'den 90'a düşürüldü.
-
Mana ihtiyacı 100'den 60'a düşürüldü.
(Yeni) Tide of Sin (R2)
-
Yeni Özellik:
-
Aktif edildiğinde bir sonraki Globe of Annihilation manasız bir şekilde kullanılır ve %50 daha fazla hasar verir. Dolum süresi 30 saniye
Talents
Level 1
-
Taste for Blood (Q): Kaldırıldı
-
Sieging Wrath (Q): Kaldırıldı
-
(Yeni) Greed (Q)
-
Annihilation ile minyonları öldürülmesi gereken süre 1.5 saniye'den 3'e yükselir. 200 yük biriktirdikten sonra, Globe of Annihilation Minyonlara ve Merclere %20 daha fazla hasar verir.
-
Gluttony (Q): (Level 4'ten taşındı.)
Yeni özellik:
-
Kahramanlara vurarak kazanılan Annihilation değeri 1 artar. 200 yük biriktirdikten sonra, her düşmana vurulan Globe dolum süresini .25 saniye düşürür, kahramanlara karşı ikiye katlar.
-
(Yeni) Wrath (Q):
-
%75'in altında can'a sahip kahramanlara karşı yapılan basit ataklar 1 yük Annihilation kazandırır. 200 yük biriktirdikten sonra, kahramanlara vurduğunuz Globe of Annihilation'dan sonra yapılacak bir sonraki basit atak Annihilation yükü kadar ekstra hasar vurur. 4 saniye sürer.
Level 4
-
Hellish Hirelings (Trait): Kaldırıldı
-
Army of Hell (W):
Yeni özellik:
-
Ekstra bir Demon Warrior çağırır ama dolum süresi 10 saniye artar.
-
Hellforge Armor (W): (Level 13'ten taşındı)
Yeni özellik:
-
Demon Warrior ve Lieutenantlar 35 zırh verir ve 4 saniye sürer.
-
Battleborn (Pasif) (Level 16'dan taşındı)
Yeni özellik:
-
Basit ataklar Demon Warriorların dolum süresini .5 saniye ve Demon Lieutenantların 1 saniye düşürür.
Level 7
-
Infernal Globe (Q): Kaldırıldı
-
Bound Minion (Trait): Kaldırıldı
-
Gluttonous Ward (Aktif): Kaldırıldı
-
(Yeni) Art of Chaos (Q)
-
Eğer Globe of Annihilation 2 ve daha fazla kahramana vurursa 25 mana geri kazanılır, eğer 3 ve daha fazla kahramana vurursa 5 Annihilation kazanılır.
-
Master of Destruction (E): (Level 1'den taşındı)
Yeni özellik:
-
All Shall Burn'un son hasarı etraftaki tüm düşmanlara vurur. Her bir vurulan kahramandan 2 yük Annihilation kazanılır.
-
(Yeni) Bombardment (Q)
-
Globe of Annihilation kullanıldığında basit atak mesafesi %50 artar ve 3 saniye boyunca 2 ekstra hedefe hasar verilebilir. Güçlenmiş basit atak ile vurulan her bir kahraman için 1 Annihilation kazanılır.
Level 13
-
Hedonism (Q): Kaldırıldı
-
Infused Power (E): Kaldırıldı
-
(Yeni) Brutish Vanguard (W)
-
Demon Warriorlar %25 hareket hızı kazanır ve yakındaki düşmanları %20 yavaşlatır.
-
(Yeni) Cydaea's Kiss (Q)
-
All Shall Burn'un kullanma süresini .5 saniye azaltır. Eğer All Shall Burn sonuna kadar bir kahraman üzerinde kullanılırsa, Azmodan maksimum canının %5'i kadar can kazanır.
-
(Yeni) Chain of Command (D)
-
Demon Lieutenant kahramanlar hariçindeki düşmanlara yaptığı hasar %25 artar.
Level 16
-
Demonic Smite (Trait): Kaldırıldı.
-
Sin of Sin (Aktif): Kaldırıldı
-
Forced Recruitment (D): Kaldırıldı
-
(Yeni) Total Annihilation (Q)
-
Globe of Annihilation kahramanlara maksimum canlarının %3'ü kadar ekstra hasar vurur.
-
Sin's Grasp (E): (Level 4'ten taşındı)
Yeni özellik:
-
All Shall Burn'un mesafesi %20 artar. Eğer All Shall Burn sonuna kadar bir kahraman üzerinde kullanılırsa, dolum süresi 4 saniye düşer.
-
(Yeni) Hell Rift (E)
-
All Shall Burn sonuna kadar kullanıldığında, hedefin yanında Demon Warrior çıkar ve Demon Warrior 4 saniye süre ile %100 fazla hasar verir.
Level 20
-
(Yeni) Siegebreaker (R1)
-
Azmodan'ın çağırdığı üniteler Binalara %50 daha fazla hasar verir.
-
(Yeni) Black Pool (R2)
-
Tide of Sin düştüğü alana Black Pool açarak içinde kalan düşmanlara hafif bir hasar verir ve 5 saniye boyunca zırhlarını azaltır.
-
Pride (Q)
-
400 yük Annihilation'a ulaştıktan sonra, Globe of Annihilation'ın alanı %15 büyür ve hasarı 100 artar.
-
Trample (Aktif)
-
Aktif edildiğinde Azmodan kısa bir mesafeye hızlanır, gittiği yol boyunca düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. Dolum süresi 60 saniye.
KAYNAK: http://heroesturkiye.com/haber-raynor-ve-azmodan-degisiklikleri