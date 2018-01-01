Raynor ve Azmodan Değişiklikleri

Demon Lieutenant'ı her hangi bir arkadaşcıl minyon'a, merc'e veya Azmodan'ın çağırdıklarına 20 saniye süre için çıkarabilirsiniz. Lieutenant Demonic Smite kullanarak her 7 saniyede bir yakınındaki rastgele bir minyon'u direk öldürür. All Shall Burn aktifken kullanılabilir. Dolum süresi 60 saniye



