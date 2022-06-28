Raymar Morgan, Galatasaray Nef'te

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Raymar Morgan'ı kadrosuna dahil etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Raymar Morgan, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ta forma giymişti.





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