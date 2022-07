Rayane Aabid: 'Evime geri döndüm'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferlerinden Rayane Aabid, eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu, yeni sezonda ligi iyi yerde bitirmeleri için elinden geleni yapacağını söyledi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Hatayspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Rayane Aabid, AA muhabirine, geçen sezonki performansı ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



Futbolcunun her döneminin kendisi için bir tecrübe olduğunu belirten Aabid, "Geçen sezon Malatya'da oynamak benim için tecrübeydi, çok güzel geçmese de Malatya benim için önemli bir tecrübe oldu. Onun ardından Kasımpaşa macerası oldu. Orada olsam da benim gönlüm her zaman Hatayspor'daydı. Hatayspor'da, kalbimin attığı yerde olmak benim için çok güzel bir duygu. Başladığım yerde bitiriyor gibi bir şey." dedi.



"Evime geri döndüm"



Fas asıllı Fransız futbolcu, Akdeniz ekibine transferine ilişkin şunları kaydetti:



"Lig bitmiş ve tatile gitmiştim. Sportif direktörümüz Ender Bey beni aradı, daha önce Hatayspor'dan gidişimle alakalı birkaç pürüz olmuştu. Onların giderilmesiyle alakalı benimle konuştu. Bunların hepsinin giderileceğini, geldiğimde burasının evim olduğunu ve taraftarların beni sevdiğini anlattı. Benim de kafama açıkçası uydu. Çünkü Hatayspor'un kalbimde ayrı bir yeri vardı, ona istinaden geldim. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman söylüyorum, evime geri döndüm. Malatya'ya gitmiş olsam da aklım, kalbimin bir tarafı her zaman Hatayspor'daydı. Burayı hiç unutmadım."



"Hedef, ligi en iyi yerde bitirmek"



Takıma tekrar katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını aktaran Aabid, deplasmanda kendi taraftarlarının desteğini hissetmenin önemli olduğuna işaret etti.



En iyi performansını ortaya koymak istediğini dile getiren orta saha oyuncusu, "Hatayspor, bir önceki sezon ben de varken ligi 6'ncı sırada bitirdi. Bu sezon da hedef, ligi en iyi yerde bitirmek." diye konuştu.



Deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasıyla ilgili Aabid, "Futbolcular her zaman taraftarlarının olmasını ister. Onların desteklemeye geliyor ve bizi destekliyor olması inanılmaz mutlu edici bir şey. Her zaman onları yanımızda görmek istiyoruz. Bu karar gerçekten bizim için çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Rayane Aabid, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta ile uyumlu şekilde çalışmayı ümit ettiğini belirterek, "Ömer Erdoğan iyi bir hocaydı, Hatay'da iyi işler yaptı ve anlaştığım hocalardan biriydi. Yeni hocayı okuyabiliyorum, ne istediğini anlayabiliyorum. Hoca anlatır, gösterir gerisi futbolcuların uygulamasına kalır. Hoca ile iyi anlaşacağımızı umuyorum, öyle de görünüyor. Onun da tecrübelerinden faydalanacak olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ