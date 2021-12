Ray Allen yanıtladı: "Jordan mı, Kobe mi daha iyi üçlükçü?"

Hall of Fame şutör Ray Allen, efsanevi oyuncular Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın modern NBA'de oynamaları durumunda çok fazla üçlük atacaklarını düşünmediğini söyledi.



Allen, geçtiğimiz günlerde The Dan Patrick Show'a katılarak, Kobe ve Jordan arasında kimin daha iyi şutör olduğu sorusunu yanıtladı.



Allen yanıtında, hem Jordan hem de Kobe'nin aslında hakkı verilmeyen üçlükçüler olduklarını, ancak oyunlarının diğer yönlerine odaklandıklarını açıkladı:



"Bence ikisi de hakkı verilmeyen üçlükçülerdi. Şöyle düşünün, bir şeyi ya da birkaç şeyi çok iyi düzeyde yapabiliyorsanız, diğer bazı şeyler gölgede kalacaktır. Mike hiçbir zaman üçlük atmak zorunda kalmamıştı, çünkü boyalı alanın içinde çok iyiydi ve Kobe de genel olarak çok iyi bir skorerdi.



İkisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam, bu oldukça zor. Çünkü ikisi de sırtını potaya dönen ve içeri girmeyi seven oyunculardı. Oyun tarzlarını, üçlük çizgisinin arkasında beklemek için dizayn ettiklerini sanmıyorum. Jordan daha iyi bir şut stiline sahipti ama."



Jordan geçmişte üç sayılık atışlarında gelişmek istemediğini, sebebinin ise bunun oyununun diğer yönlerinden uzaklaşması anlamına geldiğini düşündüğünü belirtmişti.