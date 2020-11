Ray Allen, 2013'teki o ünlü şutunu konuştu!

Eski NBA yıldızı Ray Allen, 2013 NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'e karşı bulduğu, ünlü kritik şut isabetinden bahsetti.



Allen'ın en ikonik şutu 2013 NBA Finalleri'nin 6. maçında gelmişti. O zamanlar 38 yaşında olan Allen, Miami Heat için bir rol oyuncusuydu ve takımda rolü daha küçük olsa bile, Heat için seriyi 7. maça götüren önemli bir şutu sokabilmişti.



Allen, eski NBA oyuncusu James Posey'nin "The Posecast" isimli podcastinde konuştu ve San Antonio Spurs ile karşılaşmanın neden ilginç olduğunu ve Heat'in neden sıkıntı çekmiş olduğunu açıkladı:



"Maç kontrolden çıkmış gibi görünüyordu. Top kayıpları yapmaya başlıyorduk ve sonlara doğru setleri düzgün uygulayamıyorduk. Sadece birkaç şey lehimize gerçekleşiyordu ve bazı Spurs oyuncuları da serbest atışlar kaçırıyordu. Geçmişte de böyle farklı bir şekilde geriye düştüğümüz anlar oluyordu.



Bildiğimiz tek şey, hiç kimsenin LeBron'u boş bırakmak istemediğiydi, ama aynı zamanda kimse beni de boşta bırakmak istemiyordu. Bunun dışında potaya doğrudan gidebilen bir D-Wade de vardı."





Allen, takımın değerli bir basket bulmasına yardımcı olmak için, LeBron'un sahadaki varlığını nasıl kullandığını açıkladı:



"Bazen ben perdeleme yapardım, bazen de LeBron'la ikili oyun oynadığımda perdeden sıyrılan ben olurdum. Çünkü üzerimde daha kısa bir adam olurdu. Adam değiştirirlerse, bunu yapmaları onlar için yanlış olurdu. Değiştirmezlerse ve o adam LeBron'un önünde kalmaya çalışırsa, o zaman bir perdeleme yapardım ve o adam da LeBron'un arkasında kalırdı."



"TEK AMACIM, HAREKET ETMEKTİ!"



Allen, ünlü kritik şutlarını atmak için kendine alan yaratma konusunda bir tutkusu olduğunu daha önce açıklamıştı. Ama aynı zamanda o an topun eline gelmesinin, şans olduğunu da belirtti:



"Benim sadece hareket etmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bütün amacım buydu ve oynamaya böyle devam edebilmiştim. Hava atışı olur olmaz, bulunmam gereken yere giderdim."



"Bunun bir üçlük olduğunu biliyordum. Bunu söyleyebilmem talihsiz bir durum, ama o şut pozisyonunu her izlediğimde, hep isabetli oluyor. Çünkü tam tersi de olabilirdi."



Allen'ın NBA Finalleri 6. maçındaki bu şutunun, NBA tarihindeki en büyük şutlardan biri olduğu biliniyor. Mevzubahis şut isabeti, Heat'in 7. maça gitmesine ve bir NBA şampiyonası kazanmasına olanak sağlamıştı.