Rawbin IV: "Bence takımların Koreli oyuncu getirmesinin sebebi..."

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde gerçekleşen süper hafta dolayısıyla Yükselme Ligi'ne 1 hafta ara verilmişti. Bu arayı fırsat bilen takımlar, başta Çilekler ve Macro Maniacs olmak üzere kadrolarında değişikliğe gitti. Rawbin'e bu değişiklikler hakkında ne düşündüğünü sorduk."Öncekine göre bütün oyuncuların farklılık yaratacağını düşünmüyorum. Belki Macro Maniacs'ın yeni ormancısı ligin en iyi 3 ormancısından biri olabilir. Bu transferler bizim için herhangi bir avantaj ya da dezavantaj belirtmiyor.""Mevsim başlangıcında performansımız gerçekten çok kötüydü çünkü üzerimizde baskı vardı ve evde birbirimize alışkın değildik fakat şimdi bunları düzelttik ve yeni bir koçumuz var. Artık daha temiz oyun planımız var ve takımımız da ligde iyi bir yerde, şimdi bizlerden çok daha iyi oyunlar bekleyebilirler.""O an ki baskıdan kaynaklı ve eğer bana sorarsanız, önceki maçlarda çok stresliydim, kafamı tam manasıyla temizleyememiştim. Bununla birlikte oyuna odaklanmak çok zor oluyordu fakat şu anda çok daha iyi durumdayım.""Doğru, bence ormancı rolü çok stresli çünkü herkese yardım etmen gerekiyor fakat bunu yapamıyorsun ve oyun esnasında kendi kararlarını vermelisin, bazen bu kararlar yanlış olabiliyor ve takımına oyunu kaybettirebiliyorsun.""Jarvan IV şu anda metada çok önemli yere sahip fakat Jarvan IV'a counter seçim atabiliyorsunuz. Bunun yüzünden, Galio ve Braum gibi şampiyonlarla güzel bir kompozisyon oluşturmanız gerekiyor.""Yeşil çarpın silinmesinden kaynaklı, Nidalee, Graves, Jarvan IV ve Elise tarzı erken oyunda baskın atabilen şampiyonlar tanklara göre daha iyi olacaktır. Ormandaki görüş kısıtlandığı için Tank şampiyonlara erken oyunda agresif şampiyonlarla baskı kurabilirsin"Rawbin IV 2015 yılından beri TCL'de forma giyiyor. Oyun Hizmetleri kadrosuna girmeden önce kısa sürede olsa İspanya'da forma giydi. Ona bununla ilgili bir soru sorduk."İlk defa Türkiye'ye geldiğimde, burada olmayı gerçekten çok sevdim ve yeni insanlarla tanışıp arkadaş oldum, peşinden de bir kız arkadaşım oldu. Türkiye'deyken evimdeymişim gibi hissetmeye başladım ve her İsveç'e döndüğümde geri gelmek istedim. İspanya'dan teklif geldi, yeni maceralar denemek istedim fakat İspanya'yı çok beğenmedim ve Türkiye'ye geri dönmeye karar verdim çünkü kız arkadaşım vardı ve ligde yeniden oynamak istiyordum.""Bence takımların orta koridor ve orman rolüne Koreli oyuncu getirmesinin sebebi güvensizlik. Onlar harita üzerinde çok güzel oyunlar döndürebiliyor ve bununla birlikte harita üzerindeki objektifleri çok rahat kontrol edebiliyorsunuz."Daha önce dediğim gibi Rawbin IV 2015 yılından beri Türkiye'de ve sürekli Türkçe kelime kullandığına şahit olduk. Bu yüzden ona Türkçesiyle ilgili bir soru sorduk."Türkçe öğrenmiyorum fakat takımdakiler ve arkadaşlarım konuşurken sürekli olarak bir şeyler kapıyorum. Onlara söyledikleri kelimelerin ne anlama geldiğini soruyorum ve öğreniyorum. Çok fazla Türkçe kelime biliyorum fakat herhangi bir cümle kuramıyorum."Elbette özlüyorum. O benim en yakın arkadaşım.Onlara çok minnettarım. Beni her desteklediklerinde çok mutlu oluyorum ve beni destekleyen herkese söylüyorum "Hepinizi seviyorum" (Burayı Türkçe söylüyor)Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna