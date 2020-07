Ravil Tagir: 'İdolüm Ramos, hedefim Real Madrid'

Altınordu Futbol Akademisi'nin Türk futboluna kazandırdığı en son yeteneklerden biri olan Ravil Tagir, açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının gözdesi haline gelen 17 yaşındaki genç yetenek, sorulara içtenlikle yanıt verdi. İşte Ravil Tagir'in yanıtları:



- Profesyonel imza attığında kazandığın ilk para ile ne yaptın?



- "İlk kazandığım parayı direkt aileme gönderdim. Evdeki ihtiyaçları düşünerek aileme vermiştim ve onlar da çok mutlu olmuşlardı. Zaten şu anda da yine kazandığım paraları aileme gönderiyorum. Çünkü annem sabah 06:00'de kalkıp, çalışmaya gidiyordu. Onun bu durumuna çok üzülüyordum. Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladığımda bana bir harçlık belirlediler. Ayrıca maç primi de almaya başladım. İlk kazancımdan sonra anneme artık işe gitmemesini, tamamen kendiyle ve evimizle ilgilenmesini, dinlenmesini söyledim. Bu inşallah hep böyle olacak."



HAYALLERİM GERÇEK OLDU



- Kazakistan'da doğdun ama Türk vatandaşı oldun. Bu süreç ile ilgili ne diyeceksin?



- "Öncelikle şunu söyleyeyim ki ben Ahıska Türkleri'ndenim. Kökenim Türk. Türkiye'ye geldiğimizde bize ilk söylenen 5 yıl Türkiye'de kaldıktan sonra Türk vatandaşı olunabiliyordu ama bizim için daha uzun sürdü. 8 yıl boyunca ailemle bunu bekledik. Ama bu konuda Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve yöneticilerimiz çok çalıştı, Ankara'da devlet büyüklerimizle temasa geçtiler. Aylarca konuyu takip ettiler. İlk milli maça çıkmama günler kala vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Çok mutlu oldum ve 6 Mart 2018'de U15 Milli Takımı ile sahaya çıktım, marşı söyledim. Romanya'yı 3-0 yendik. Hayallerim gerçek oldu."



İDOLÜM RAMOS HEDEFİM REAL



Ravil Tagir, "Futbola başladığımdan bu yana hedefim ve örnek aldığım futbolcu Sergio Ramos oldu. Onun takımı Real Madrid'de ve İspanya'da futbol oynamak istiyorum" dedi.



17 yaşındaki genç stoper Ravil Tagir, hangi oyuncuyu örnek aldığını ve kariyerini hangi ligde sürdürmek istediğini şöyle anlatıyor: "Futbola başladığımdan bu yana hedefi m ve örnek aldığım futbolcu Sergio Ramos oldu. Onun takımı Real Madrid'de ve İspanya'da futbol oynamak istiyorum. İnşallah bu hedefi mi gerçekleştiririm. Bunun için çok çalışıyorum. Arada elbette daha farklı ligler ve kulüpler olabilir, ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören her gencin hedefi , Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymektir. Bu toprakların çocukları çok daha yetenekli ve her sezon belki de beş oyuncu çıkacağı günler yaşayacağız. Yeter ki bize güvenin ve inanın, başaracağız."



AVRUPA FARKLI



- Türkiye'de oynanan futbolu nasıl anlatırsın?



- "Avrupa'daki tempo Türkiye'ye göre çok farklı. Avrupa'da oynayan takım arkadaşlarım ve Milli takımdan arkadaşlarımla da bu konuyu konuşuyorum. Daha farklı bir oyunun sahaya yansıdığını söylüyorlar. Ve ben de bunu gözlemleyerek öğreniyorum. Bir gün ben de bu deneyimi yaşayacağım. 16 yaşında TFF 1. Lig'de forma giymek zor ve heyecan verici. Fiziksel anlamda çok zorluk çekmesem de pozisyon alma konusunda sıkıntılarım oldu. 30-35 yaşındaki forvetlere ve çok özellikli yabancı oyunculara karşı oynadım. Altaylı Paixao ve Erzurumsporlu Pote karşısında açıkçası zorlandım. Zaman geçtikçe öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Bir kez penaltı yaptırdım ama kart görmedim."



ALTINORDU HIRSLANIYORUM EN iYi KARARI VERiR



Altınordu'nun genç yeteneği Ravil Tagir "Transfer haberleri beni ilgilendirmiyor, kulübüm benim için en iyi kararı verecektir" dedi. Genç yaşına rağmen TFF 1. Lig'in en değerli isimlerinden biri olan Ravil Tagir, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Ben de bu haberleri gördüm. Bu konuda benim söyleyeceğim tek şey en doğru kararı kulübümün vereceğidir. Onların vereceği karara göre hareket edeceğim. Transfer haberleri beni ilgilendirmiyor, kulübüm benim için en iyi kararı verecektir."



HIRSLANIYORUM



- İlkay Gündoğan senin için 'Gelecek vadeden bir oyuncu' yorumunu yaptı?



- Bu yorum için ne diyeceksin? "Böyle isimlerin benim hakkımdaki olumlu düşünceleri beni hırslandırıyor. Kendimi çok geliştirmem gerektiğini de anlıyorum. Ben de onların oynadığı seviyedeki liglerde oynamak için çok çabalayacağım. İnşallah ben de o yerlere gelebilirim."



BİR FİYAT SÖYLEYEMEM



- Altınordu Başkanı Seyit Özkan "Ravil Tagir'in piyasa değeri 5 yıl sonra 80 milyon euro olacak" dedi. Sana göre 5 yıl sonra piyasa değerin ne olur?



- "Aslında bir fiyat söyleyemem. Başkanımız Avrupa futbolunu yakından takip ediyor ve çok bilgili. Bu yaptığı yorum da beni çok gururlandırdı ve bu benim için de önemli bir iltifat. Önümüzdeki yıllarda başkanımızın yaptığı yorumu gerçekleştirebilirim."



BAŞKANIMIN EMEĞİ BÜYÜK



- Altınordu ve Başkan Seyit Özkan için ne diyeceksin?



- "Altınordu ve Başkanımız Seyit Mehmet Özkan benim için çok önemli. Her anlamda bana yardımı oldu. Başkanımızın emeği çok büyük bende. Ona teşekkürü borç bilirim. Bizden beklentisi çok yüksek ve ben de bunu görebiliyorum. Altınordu'nun hayattaki her şeyime çok katkısı oldu. Dilime, tavrıma, saha içi ve dışı eğitimime, yatıp kalkmama, açıkçası her şeye katkısı oldu Altınordu'nun."



TOPLA OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM



- Kendi oyun tarzını ve özelliklerini nasıl anlatırsın?



- "Topla oynamayı seviyorum. Genel stoper kriterlerine göre daha farklı bir oyun anlayışım var. Çok pas yapabilen, savunma özelliklerimi de iyi kullanıp, ayağa top dağıtan bir savunma oyuncusuyum. Sol stoper olmam da avantaj."