Raul Neto, Utah Jazz'de kaldı

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Raul Neto'nun Utah Jazz ile iki yıllığı 4.4 milyon dolara anlaştığı açıklandı.Neto, 2015'ten beri Jazz formasını giyiyordu.Neto, geçtiğimiz sene 4.5 sayı, 1.8 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarla oynadı.