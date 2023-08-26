Raul Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Brezilya Basketbol Federasyonu, İran maçında sakatlanan Fenerbahçe Bekolu Raul Neto'nun son durumuna dair bir açıklama yaptı.



Federasyon, Neto'nun sağ dizinde patellar tendon kopması yaşadığını açıkladı. 31 yaşındaki basketbolcunun sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.



Neto'nun sakatlığının ardından 4-5 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Beko, Neto'nun sakatlığı sonrası deneyimli isim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Brezilya forması ile FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncumuz Raul Neto, bugün oynanan İran karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve mücadeleyi yarıda bırakmıştır. Brezilya Basketbol Federasyonu, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sporcumuzun sağ diz patellar tendonunun koptuğunu açıklamıştır.



Oyuncumuz Raul Neto'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



