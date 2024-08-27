Philadelphia 76ers'ın eski pivotu Theo Ratliff, takımın "James Harden'ın aksine savunma yapan" Paul George'u kadrosuna katarak doğru bir hamle yaptığını söyledi.



Sixers, yaz döneminin başında Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin yanına LA Clippers'ın eski All-Star oyuncusu George'u da ekleyerek, şampiyonluk şansını güçlendirmişti.



George hamlesi şimdiye kadar çoğunlukla övgü alırken, Ratliff de yakın zamanda Sixers'ın bu imzasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi:



"Paul George bir kere James Harden'ın aksine savunma yapıyor. Dolayısıyla, uzun süredir All-Star rolünde oynamış ve diğer All-Star oyunculara nasıl uyum sağlayacağını bilen bir skoreri kadroya katmanın harika bir hamle olduğunu düşünüyorum, çünkü kendisi lige girdiğinde All-American veya All-Star unvanlarıyla girmemişti.



Kolejden, benim gibi küçük bir kasabadan mezun olarak çıkmıştı. Bugün olduğu oyuncu olmak için kendini geliştirmesi gerekiyordu. Bütün olarak bir araya gelmenin önemini anlayan biri. Çoğu yıldızın aksine topa fazla ihtiyaç duymuyor. Hem faydalı işler yapan hem de sayı bulabilen bir adam."



Sixers'ta iki ayrı dönem geçiren Ratliff, Detroit Pistons'ta üç sezon oynadıktan sonra 76ers'ta dört sezon forma giymişti.





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