Rassoul: 'Geri döndüğüm için mutluyum'

Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Rassoul, son karşılaşmada görev almıştı.



Aylar sonra Mavi-Lacivertli formayı yeniden giyen başarılı oyuncu galibiyetin yanı sıra yeniden sahalara dönmenin de ayrıca mutluluğunu yaşadı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rassoul, "Güzel bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra geri döndüğüm için mutluyum. Bundan sonra da galibiyetlere devam edeceğiz." dedi.



4 MİLLİ OYUNCU



Takımda dört Milli oyuncu çalışmalarda yer almıyor. Yunus Akgün, Simon Deli, Bjarnason ve Muriç, Milli maçların ardından hafta içinde takıma katılacaklar. Montella yönetiminde başlayan çalışmalar ise hayli yoğun geçiyor.



Takıma Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Remy ise toplu çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Remy, dün itibariyle takım arkadaşlarıyla birlikte normal idmanda yer aldı. Bu durum forvet hattında rekabeti artıracak. (Adana 5 Ocak Gazetesi)





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