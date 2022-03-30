Raspadori: 'İşimizi iyi yapmak zorundaydık'

İtalya Milli Takımı'nda, A Milli Takım'a karşı 2 gol kaydeden Giacomo Raspadori maç sonrası konuştu.



"İŞİMİZİ İYİ YAPMAK ZORUNDAYDIK"



Dünya Kupası'na katılamamalarını değerlendiren genç futbolcu, "Bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu yüzden bu akşam gerçekten doğru yaklaşıma sahip olmak ve işimizi iyi yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.



"SİNYAL GÖNDERMEMİZ GEREKİYORDU"



"Türkiye maçında hemen ayağa kalkacağımıza dair bir sinyal göndermemiz gerekiyordu" sözlerini kullanan Raspadori, "Başlangıçta biraz sorun yaşadık ama sonunda önemli bir zafer kazandık" şeklinde konuştu.



Milli Takım'da ve kulübünde farklı pozisyonlar oynaması sorulan Sassuololu futbolcu, "Sağ veya sol ayakla oynayabilmenin hem rol açısından hem de maç içerisinde sorunları çözme açısından takıma daha fazla seçenek sunduğunu düşünüyorum" dedi.



Makedonya mağlubiyeti ile birlikte takım olarak zor günler geçirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarına sahip olmak ve karakter sahibi insanların olması zor zamanları aşmak için gerçekten yardımcı oluyor. Onlara teşekkür ederim." diye konuştu.









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