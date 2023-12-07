Rasmus Falk: "Bize bir şeyler oldu"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Kopenhag'ta kötü gidişat sürüyor. Alınan son yenilgi sonrası kaptan Rasmus Falk'tan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rasmus Falk: 'Bize bir şeyler oldu'
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07 Aralık 2023 15:37
Son güncelleme 07 Aralık 2023 15:44
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'ta kaptan Rasmus Falk'tan flaş bir itiraf geldi.

Üst üste alınan kötü sonuçlarla düşüşe geçen Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk, "Bize bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopenhag ile Galatasaray, A Grubu'nun 6. hafta maçında 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım, Parken'de ev sahibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaya çalışacak.

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