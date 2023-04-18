Rashica: 'Uzun zaman olmuştu'

Galatasaray'da Milot Rashica, Alanyaspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Kosovalı futbolcu, "Almanya'da uzun zaman önce üst üste 2 maçta gol atmıştım. Şimdi yine attığım için mutluyum. 3 puan kazandığımız için ayrıca mutluyum." dedi.



Rashica, sözlerine, "Almanya'da iyi bir dönem geçirmiştim. Burada adım adım kendimi geliştiriyorum. Fırsatları daha fazla bulmaya ve daha çok gole çevirmeye başladık. Antrenmanlara da aynı şekilde devam ediyoruz." diye devam etti.



Başarılı futbolcu, son olarak, "Sakin, hızlı ve doğru pozisyon alarak oynadık bugün. Bu şekilde devam etmeli. 8 ve 10 numaralar, derin koşular önemli. Ortalarda da iyiyiz ve böylece daha çok gol pozisyonu buluyoruz." sözlerini sarf etti.





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