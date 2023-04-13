Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Milot Rashica transferi için yol haritası netleşmeye başlıyor.



Norwich'ten 1 sezonluğuna kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından ve karakterinden hem yönetim hem de teknik heyet çok memnun.



Okan Buruk'un gözde oyuncuları arasında yer alan Kosovalı yıldız için girişimlerde bulunan Galatasaray, Mustafa Muhammed'den gelecek para ile Rashica transferini gerçekleştirmek istiyor. Norwich, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken sarı-kırmızılılar bu meblağı daha aşağılara çekmeyi planlıyor.



Galatasaray en azından Muhammed'den gelecek 6 milyon Euro'ya yakın bu meblağı da kullanarak elini rahatlatmak istiyor.



RASHICA KALMAK İSTİYOR!



Milot Rashica yöneticilerle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söyledi. Kosovalı yıldız, bu sezon sarı kırmızılı formayla 22 maça çıktı, 4 gol, 4 asist katkısı sağladı.













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