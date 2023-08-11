Rashica'nın parasını Zaniolo karşılayacak

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Milot Rashica için yeni gelişmeler yaşanabilir.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Rashica'nın parasını Zaniolo karşılayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 10:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Uzun süredir Norwich'le Milot Rashica'nın bonservisi için pazarlık halinde olan Galatasaray, son olarak masadaki rakamı 8 milyon euro'ya kadar indirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün gözden çıkardığı rakam ise 5 milyon euro.



PARASI ZANIOLO'DAN GELECEK

Rashica ile anlaşan Galatasaray, teklifi artırmak için bir süredir bekliyordu. Eğer Zaniolo, tahmin edildiği gibi 30 milyon euro ve üzerinde bir rakama satılırsa, Galatasaray buradan gelecek parayla daha fazla vakit kaybetmeden Rashica'nın transferini tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumda 7 milyon euro'ya kadar çıkabileceği konuşuluyor.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery