Rashica'nın parasını Zaniolo karşılayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.Uzun süredir Norwich'le Milot Rashica'nın bonservisi için pazarlık halinde olan Galatasaray, son olarak masadaki rakamı 8 milyon euro'ya kadar indirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün gözden çıkardığı rakam iseRashica ile anlaşan Galatasaray, teklifi artırmak için bir süredir bekliyordu. Eğer Zaniolo, tahmin edildiği gibi 30 milyon euro ve üzerinde bir rakama satılırsa, Galatasaray buradan gelecek parayla daha fazla vakit kaybetmeden Rashica'nın transferini tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumdakadar çıkabileceği konuşuluyor.