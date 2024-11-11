Rashica, milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
"RASHICA KADRODA OLMAYACAK"
Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak." ifadelerini kullandı.
Kosova, 15 Kasım'da Romanya ile deplasmanda, 18 Kasım'da ise sahasında Litvanya ile oynayacak.
TEKRAR MI SAKATLANDI?
Öte yandan Milot Rashica'nın şu an için aktif bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Daha önceki kas sakatlığının ardından sahalara dönüş sürecinde takıma adaptasyon aşamasında olan başarılı oyuncu, Başakşehir maçında da 20 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş sağlık heyeti, Kosova milli takımı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu nedenle Rashica Kosova milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
"RASHICA KADRODA OLMAYACAK"
Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak." ifadelerini kullandı.
Kosova, 15 Kasım'da Romanya ile deplasmanda, 18 Kasım'da ise sahasında Litvanya ile oynayacak.
TEKRAR MI SAKATLANDI?
Öte yandan Milot Rashica'nın şu an için aktif bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Daha önceki kas sakatlığının ardından sahalara dönüş sürecinde takıma adaptasyon aşamasında olan başarılı oyuncu, Başakşehir maçında da 20 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş sağlık heyeti, Kosova milli takımı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu nedenle Rashica Kosova milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.