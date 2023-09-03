Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siftah yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rashica ilk golünü attı
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03 Eylül 2023 22:34
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.

Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.

Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.

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