Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.
Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.
Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.