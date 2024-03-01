Rashica, ikinci kez rakip oluyor

Beşiktaşlı Milot Rashica, Fernando Santos'un görev vermesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez rakip olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rashica, ikinci kez rakip oluyor
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01 Mart 2024 12:45
Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, teknik direktörü Fernando Santos'un görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak.

Geçen seneyi Galatasaray'da kiralık geçiren ve 2023 yazında İngiltere ekibi Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez forma giyecek. Ligin ilk yarısında 2-1 kaybettikleri karşılaşmada da oynayan Rashica, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 6 gol kaydetmişti.

Sarı-kırmızılıların bir başka eski oyuncusu Gedson Fernandes ise sarı kart cezası sebebiyle müsabakada yer alamayacak.

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