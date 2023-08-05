Rashica için yeni gelişme

Galatasaray'ın bonservisi için Norwich City ile görüşmelerine devam ettiği Milot Rashica, Hull City maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Rashica için yeni gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2023 16:20
Galatasaray'ın bonservisini almak için çalışmalara devam ettiği Milot Rashica konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Kosovalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu Norwich City'nin Hull City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

"KADROMUZDA DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rashica sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" sözlerini kullanmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery